  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Ve sevindiren gelişme: İyileşen sayısı, vaka sayısını geçti!

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni vaka sayısını geçtiğini belirterek, "Bu noktada geri dönüş olmamalı" dedi.

2020-04-24 19:39:00 -
Ve sevindiren gelişme: İyileşen sayısı, vaka sayısını geçti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; koronavirüs nedeniyle ülkede 109 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı ise 2 bin 600'e yükseldi.

Bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bunların sonucunda 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle toplam vaka sayısı, 104 bin 912 oldu.

Bir günde 3 bin 246 kişi iyileşti

Öte yandan, 3 bin 246 kişi ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Böylelikle, Türkiye'de ilk kez iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

Öte yandan toplam iyileşen sayısı da 21 bin 737 oldu.

"Erken tanı ve tedavide başarılıyız"

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor.

Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktada geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."

23 gün sonra iyileşti! Çarpıcı uyarı: Herkeste başka...
23 gün sonra iyileşti! Çarpıcı uyarı: Herkeste başka...

Korona Virüs

23 gün sonra iyileşti! Çarpıcı uyarı: Herkeste başka...

Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...
Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...

Korona Virüs

Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...

Bakan Koca'dan 'ikinci dalga' açıklaması!
Bakan Koca'dan 'ikinci dalga' açıklaması!

Gündem

Bakan Koca'dan 'ikinci dalga' açıklaması!

İngiltere'de ölüm hızı durmuyor! İşte son rakamlar
İngiltere'de ölüm hızı durmuyor! İşte son rakamlar

Dünya

İngiltere'de ölüm hızı durmuyor! İşte son rakamlar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı