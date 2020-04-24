Ve sevindiren gelişme: İyileşen sayısı, vaka sayısını geçti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; koronavirüs nedeniyle ülkede 109 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı ise 2 bin 600'e yükseldi.

Bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bunların sonucunda 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle toplam vaka sayısı, 104 bin 912 oldu.

Bir günde 3 bin 246 kişi iyileşti

Öte yandan, 3 bin 246 kişi ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Böylelikle, Türkiye'de ilk kez iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

Öte yandan toplam iyileşen sayısı da 21 bin 737 oldu.

"Erken tanı ve tedavide başarılıyız"

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor.

Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktada geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."