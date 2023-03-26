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Spor Ve Sergen Yalçın geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Spor

Ve Sergen Yalçın geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Yeniakit Publisher
2023-03-26 20:31:00 -
Ve Sergen Yalçın geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Sergen Yalçın için Süper Lig'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile de gündeme gelen başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın için İstanbul ekibi harekete geçti.

Sergen Yalçın için Süper Lig'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile de gündeme gelen başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın için İstanbul ekibi harekete geçti. 

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getireceği iddia edildi.

Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ta görev almış ve 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla hem Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Ancak bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Star'a göre;

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Avcı'nın ardından takımın başına kimin getirileceği merak edilirken Sergen Yalçın ismi gündeme gelmişti.

KASIMPAŞA HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon Kasımpaşa'nın başına getirilen genç teknik adam Selçuk İnan, İstanbul ekibinde 13 maçta 3 galibiyet almış ve bu sonuçların ardından karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Teknik direktör arayışlarına başlayan lacivert-beyazlı ekip rotayı Sergen Yalçın'a çevirdi. Yalçın ile ilk temaslarını kuran Kasımpaşa'nın tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşmaya varması halinde imzaların atılması bekleniyor.
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