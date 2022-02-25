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Ekonomi Ve rahat nefes alındı… Fiyatları yüzde 30 düşüren açıklama
Ekonomi

Ve rahat nefes alındı… Fiyatları yüzde 30 düşüren açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken, taraflardan gelen müzakere açıklamalarıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30 geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 23:04:00 - 2022-02-25 23:05:00
Ve rahat nefes alındı… Fiyatları yüzde 30 düşüren açıklama

 

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken, taraflardan gelen müzakere açıklamalarıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30 geriledi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 eurodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03'de 93,7 euroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.

 

 

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