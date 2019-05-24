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Ve Pentagon açıkladı... Korkutan o iddia masada

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Orta Doğu'ya 5 bin veya 10 bin asker gönderecekleri iddialarının doğru olmadığını ancak ek kuvvet göndermelerinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Associated Press (AP) haber ajansı Pentagon'un bugün Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını iddia etmişti.

24 Mayıs 2019 Cuma 06:34
Ve Pentagon açıkladı... Korkutan o iddia masada

Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı Pham Binh Minh ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shanahan, İran konusunda ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie ile yakın temasta olduklarını ancak ABD medyasındaki bölgeye 5 ila 10 bin civarında asker sevk edileceği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Shanahan, "5 bin de denildi. Bu konuda birkaç yorumda bulunmak istiyorum. 10 bin veya 5 bin gibi bir rakam yok. Bu iddialar doğru değil, bunlar gerçeği yansıtmıyor." açıklamasında bulundu.

Yeni gelişme ve tedbirlere ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geleceğini ve birkaç brifing daha alacağını kaydeden Shanahan, "Şu anda odaklandığımız konu Orta Doğu'da yeterli kuvvet koruma unsurlarına sahip olup olmadığımızdır. Bir değişiklik olduğunda size açıklama yapacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

ABD'nin bölgeye yığınak yaparak İran'ı provoke ettiği iddiasıyla ilgili soru üzerine de Shanahan, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın yanlış hesap yapmasından kaçınmak istiyoruz. Bunların haklı yorumlar olduğunu düşünüyorum. İşimiz caydırıcılıktır. Bu, savaşla ilişkili değil. Orta Doğu'da görevlerimiz var. Serbest dolaşımı sağlamak, Suriye ve Irak'ta terörle mücadele, El Kaide'nin Yemen'de yenilmesi ve daha sonra da Ürdün ve İsrail'in korunması gibi."

Shanahan, bölgeye 5 bin asker gönderilmesiyle ilgili teklif yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine, bu konuda birçok rakamın telafuz edildiğini ancak gerçeği yansıtmadığını ve henüz bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

İran'a karşı alınan tedbirlere ilişkin de Shanahan, "Şu anda üzerine çalıştığımız şey şu: Orta Doğu'da kuvvet koruma konusunda daha ne yapabiliriz?" dedi.

Shanahan, tedbirlerin asker göndermeyi içerip içermediğine ilişkin soruya ise "Buna ek kuvvet göndermek de dahil olabilir." yanıtını verdi.

İran konusunda alarmda

Muhtemel tedbirleri Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştükten sonra ABD Başkanı Donald Trump'a ileteceğini anlatan Shanahan, görüşme sonrasında değişiklik olması durumunda bunu Kongre ile de paylaşacağını belirtti.

CENTCOM Komutanı ile görüşme trafiğinin artmasının normal olduğuna dikkati çeken Shanahan, "Orta Doğu'daki dinamikler nedeniyle şu anda oldukça yüksek bir güvenlik seviyesindeyiz." dedi.

Shanahan, ayrıca henüz bölgeye ek askeri sevkiyat yapacaklarını söylemediğinin altını çizdi.

ABD, son zamanlarda İran'dan tehdit aldığı gerekçesiyle bir uçak gemisi görev grubunun yanı sıra bir çıkarma gemisi, 4 bombardıman uçağı ve bir Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu'ya sevk etmişti.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 06:12
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