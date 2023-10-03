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Sağlık Ve mevsimi geldi! Uzmanından aşı tavsiyesi
Sağlık

Ve mevsimi geldi! Uzmanından aşı tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 10:50:00 -
Ve mevsimi geldi! Uzmanından aşı tavsiyesi

Ekim ayıyla birlikte grip vakalarının artacağını belirten uzman isim, aşı çağrısında bulundu.

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Kesmez, okulların açılması ve havanın serinlemeye başladığı şu günlerde artan grip ve grip aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Grip hastalığının, influenza virüsünün yol açtığı, ani başlayan yüksek ateş, titreme, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, öksürük, baş ağrısı, halsizlik, yaygın kas ağrısı (bacaklarda ağrı, yürümede zorlanma) ile karakterize olduğunu belirten Dr. Kesmez yaşa göre semptomların farklılık göstermekle birlikte, en önemli semptomun yüksek ateş, en uzun süren semptomun ise kuru öksürük olduğunu söyledi.

“2 yaşından küçük çocukların hastaneye yatmasına yol açabilir”

Grip olan çoğu kişinin birkaç gün ile 2 hafta arasında bir süre içinde iyileşeceğini fakat bazı kişilerde hastaneye yatış ve hatta ölüme neden olabilen komplikasyonlar gelişebileceğini ifade eden Dr. Kesmez “Her yıl milyonlarca çocuk grip olmakta ve binlercesi hastaneye yatırılmaktadır. Grip; astım, diyabet, nörolojik hastalığı olan, obezitesi olan ve 5 yaşından küçük çocuklarda (özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda) genelde hastaneye yatışla sonlanmaktadır” dedi.

Dr. Kesmez, gribe bağlı en sık görülen komplikasyonların orta kulak iltihabı, bakteriyel enfeksiyonların duruma eşlik etmesi; en ciddi komplikasyonların ise zatürre, havale geçirme, menenjit, kalp kası iltihabı, dehidratasyon (vücut sıvılarında kayıp); astım tetiklenmesi ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda ise klinik durumda kötüleşme olduğunu anlattı.

“Çocuğa bakan kişiye de grip aşısı yapılmalı”

Influenza virüsü bulaşıcılığının oldukça yüksek olduğunun altını çizen Dr. Kesmez, bulaştırıcılığın, hastalık döneminin ilk 48 saatinde maksimum düzeyde olup 5-10 güne kadar devam ettiğini söyledi. Virüsün soğuk havalarda aktivitesinin arttığına değinen Kesmez, “Genellikle ülkemizde Influenza virüs aktivitesi ekim ayında başlamakta, aralık-ocak ayları arasında en üst düzeyde olup, nisan ayına kadar devam edebilmektedir. Kış döneminde kreşe giden her 2 çocuktan 1’i grip olmaktadır. 5 yaş altı özellikle 2 yaş altındaki çocuklar, gebeler, loğusa dönemindeki anneler, bakım hastaları, altta yatan kronik hastalığı olanlar, astım, kOAH kistik fibriozis gibi solunum hastalıkları olanlar, 65 yaş üstündekiler, obezitesi olanlar influenza açısından risk altındadır” diye konuştu.

Gripten korunmanın en iyi yolunun grip aşısı olduğunu vurgulayan Kesmez, Amerikan Pediatri Akademisi’nin, tüm çocuklara 6 aylıktan itibaren yıllık grip aşısı önerdiğini aktardı. 6 ay ile 8 yaş arasındaki çocuklara, aşı ilk kez yapılacaksa 1 ay ara ile 2 doz grip aşısı, 9 yaş üzerindeki çocuklara tek doz grip aşısı yapıldığı bilgisini verdi. Çocukları grip hastalığından korumak için bakım veren kişilerin de grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan Dr. Kesmez aşının ancak yapıldığı sezon boyunca koruyuculuk sağladığını bu nedenle her yıl yeni grip aşısı yapılması gerektiğini dile getirdi.
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“Çocuğun hafif ateşi olsa da yapılabilir”

Tüm ilaçlar gibi aşıların da yan etkileri olabileceğini, ancak grip aşısı olan kişilerde birkaç gün içinde kendi kendine kaybolan hafif ateş dışında hiçbir yan etki gözlemlenmediğini hatırlatan Dr. Kesmez şunları söyledi:

“Grip aşıları diğer canlı ve inaktive aşılarla eş zamanlı olarak uygulanabilir. Covid-19 aşısı ile eş zamanlı olarak veya herhangi bir zamanda uygulanabilir. Akut orta veya şiddetli hastalığı (Covid-19 dahil) olan çocuklara, hastalıkları iyileşir iyileşmez grip aşısı yapılabilir. Düşük dereceli ateş de dahil olmak üzere hafif hastalığı olan çocuklara yine de aşı yapılabilir.”

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