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Dünya

Ve koronavirüs müjdesi geldi

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından ölümcül koronavirüs pandemisine karşı geliştirilen aşının insanlı denemelerde başarılı olduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:28:00 - 2020-07-02 14:41:27
Ve koronavirüs müjdesi geldi

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen yeni tip korona virüs Kovid-19 aşı çalışmaları sonucunda insan vücudunun virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı verdiğini bildirdi.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde, 3. faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığı belirtildi. Ancak araştırmaya liderlik eden Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğine dikkat çekti.

Öte yandan Oxford tarafından daha önce yapılan açıklamada aşının üretimine geçilmesi için 2021 Ocak ayının hedeflendiği belirtilmişti.

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