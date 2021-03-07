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Siyaset Ve Kılıçdaroğlu itiraf etti: Biz kazanmasak da olur
Siyaset

Ve Kılıçdaroğlu itiraf etti: Biz kazanmasak da olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılanların "CHP’nin iktidar olma derdi yok" eleştirilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidar için bir partinin kazanmasını istemediklerini resmen belli etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 12:16:00 -
Ve Kılıçdaroğlu itiraf etti: Biz kazanmasak da olur

HDP’nin ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok çarpıcı itirafta bulundu. Kılıçdaroğlu, KRT TV'de yayınlanan "Stüdyo Ankara" programında gündeme ilişkin konuştu. Siyasi partilerle gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, bunun demokrasi konusunda uzlaşma sağlanması için olduğunu söyledi.

CHP'nin tek başına iktidar olmak istemediği çıkışı sonrası, eleştirileri haklı çıkaracak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Çok farklı siyasi görüşü olan partiler bir araya gelip demokrasi konusunda uzlaşıyoruz. Bundan güzel bir şey yok. Benim kafamdaki düşünce bu. Diğer siyasi parti liderleriyle de paylaştım. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşteler. Çalışmalar devam ediyor. Vaktimiz var. Böyle iki ayağı bir pabuca sıkıştırmak gibi bir düşüncemiz yok.

Daha sağlıklı, daha sakin, daha samimi oturup konuşmamız lazım. Çünkü Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin topluma karşı sorumlulukları var. Biz bir partinin kazanmasından çok demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Demokrasi kazandığı zaman zaten hepimiz güçlü olacağız. Hepimiz oturup kendi düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edeceğiz.

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