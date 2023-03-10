Ve Kılıçdaroğlu HDP kararını açıkladı

halktv yazarı Fikret Bila, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasından sonra HDP ile ilgili başlayan tartışmayı CHP Genel Başkanı'na sordu.

Kılıçdaroğlu'na, “HDP’ye gidecek misiniz?” sorusunu yönelttiğini ifade eden Bila, CHP Genel Başkanı'nın cevabını aktardığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı oymasından sonra HDP’yle ilgili bir tartışma başladı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini de bekliyoruz” açıklaması yaptı.

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Bu konu İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e de soruldu. Akşener de Kılıçdaroğlu için “Tabii ,HDP’yi ziyaret edebilir ama masaya getiremez” yanıtını verdi.

HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden Akşener’e mektup yazarak, “Bizim oyumuzu istiyor musunuz, istemiyor musunuz, bizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz, sizin parti olarak diğer partilerle müzakere hakkınız var da HDP’nin yok mu” gibi bir dizi soru yöneltti.

CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığımız görüşmede öncelikle bu konuyu sordum. HDP’yle ilgili tartışmayı anımsatarak “HDP’ye gidecek misiniz?” sorusunu yönelttim.

Yanıtı şu oldu:

“Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. (...) HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? (...) HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. (...)” (…)"