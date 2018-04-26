Ve Igor Tudor ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor!
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin başına geçen Igor Tudor ilk transferini eski takımı Galatasaray'dan yapıyor.26 Nisan 2018 Perşembe 01:26
Galatasaray’da Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında 7 galibiyet alınan periyotta Igor Tudor’un vazgeçilmezleri arasında yer alan bu maçlarda toplam 6 golle yıldızlaşan Tolga Ciğerci, Udinese yolunda…
Teknik direktörlük görevine Igor Tudor’u getiren Serie A ekibi, Hırvat teknik adamın gözdesi Tolga Ciğerci’yi sezon sonunda kadroya katmanın planlarını yapıyor.
Udinese’nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi.
Tolga Ciğerci’nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci’yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.
GALATASARAY’A CEZA GELİRSE…
UEFA’nın Galatasaray’a ne ceza vereceği merak konusu olurken muhtemel cezalar arasında yer alan transfer kısıtlaması (Sattığın kadar al) yüzünden Tolga Ciğerci’nin takımdan gönderilmesine sıcak bakılıyor. Fatih Terim’in Tolga Ciğerci’yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği belirtiliyor.
GALATASARAY’DA GÖZDEN DÜŞTÜ
Igor Tudor sonrası Fatih Terim’in göreve gelmesiyle performansında büyük düşüş gözlemlenen Tolga Ciğerci, yedek kulübesine çekildi.
Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında T.M Akhisarspor’a 2-0 yenildiği karşılaşmada taraftarın büyük protesto gösterdiği genç oyuncu, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kadroya alınmamış ve yerine U21 takımının oyuncusu Celil Yüksel kadroya dahil edilmişti.
Tolga Ciğerci, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Kaynak:Star
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