Ve hesap günü geldi! Kavala için karar bekleniyor
Gezi finansörü Osman Kavala için hesap günü geldi. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında kararın açıklanması bekleniyor.
Yeniakit.com.tr
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davası bugün sanık avukatlarının son savunmalarıyla devam etti.
Kavala için ağırlaştırılmış müebbet talebi!
4 Mart’ta esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Gezi finansörü Osman Kavala ve Mücella Yapıcı hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Mütalaada, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise darbeye teşebbüs suçunu “yardım eden sıfatıyla” işledikleri gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.