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Ve harekete geçildi... Mercek altına alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz turizm şirketi Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "İşlerin kötüye gittiği zamanlarda direktörlerin, yönetim kurulunda olanların kendilerine büyük meblağlarda ödeme yapmasının doğru olup olmadığı konusunda sorularım var." dedi. İngiliz hükümeti de yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.

24 Eylül 2019 Salı 20:11
Ve harekete geçildi... Mercek altına alındı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Johnson, gazetecilerin, Thomas Cook'un iflasına ilişkin sorularını yanıtlarken, şirketin yöneticilerine ödenen yüklü maaşları gündeme getirdi.

Johnson, "İşlerin kötüye gittiği zamanlarda direktörlerin, yönetim kurulunda olanların kendilerine büyük meblağlarda ödeme yapmasının doğru olup olmadığı konusunda sorularım var."dedi.

Tur operatörlerini sigortalamayı sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Johnson, "Burada kendimize sormamız gereken soru, bunun bir daha olmasını nasıl engelleyebileceğimizdir. Tur operatörlerinin şirket modellerinde gerekli önlemleri aldığından, insanların evlerine getirilmesi için vergi mükelleflerinin, devletin müdahil olmayacağından nasıl emin olabiliriz? " şeklinde konuştu.

1,7 MİLYAR STERLİNLİK BORÇ 

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome da Sky News'e, basında yer alan "şirketin kurtarılması için 200 milyon sterlinlik bir finansmanın hazır olduğu" yönündeki haberleri değerlendirdi. Leadsome, "Her tür söylenti var. Gerçek şu ki; 200 milyon sterlin, Thomas Cook'un çok kısa zaman içerisinde, 1-2 hafta içerisinde ihtiyacı olanın bile altında. Thomas Cook, yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik bir borcu ödemeye çalışıyor." dedi.

İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verirken, basında, Thomas Cook Üst Yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser'a toplam 8,3 milyon sterlin ödendiği, diğer şirket yöneticilerine ise son 5 yılda toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer almıştı.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazdı.

Leadsome, mektubunda, Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 20:11
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