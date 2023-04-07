Ve Hande Fırat bombayı patlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı kritik görüşmenin ayrıntılarını köşesine taşıdı. Hem Rus hem Türk yetkililerden aldığı önemli perde arkası bilgileri maddeler halinde paylaşan Fırat, şunları kaydetti:

"Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova’da bir görüşme yaptığını açıkladı.

Peskov’a Hürriyet gazetesi adına geçtiğimiz günlerde bu konuda soru yöneltmiştim. Bir soru üzerine açıklama yaptığını belirten Peskov “Bu görüşmede Akkuyu da dahil, ülkelerimizin gündeminde yer alan büyük enerji projelerinin gerçekleştirilme süreçleri ele alındı. Tabii ki bu görüşme sırasında santrala yakıtın aktarılacağı törenin nasıl gerçekleştirileceği de konuşuldu” dedi.

Şimdi gelelim İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına... Hem Rus hem Türk yetkililerden aldığım önemli perde arkası bilgileri maddeler halinde sizlerle paylaşacağım.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Akkuyu Nükleer Enerji Santralı’na 27 Nisan’da nükleer yakıt gelecek, santral nükleer tesis statüsü kazanacak.

(...)

- ABD bahar taaruzu için Ukrayna’yı donatmayı sürdürüyor.

- Ancak savaş tüm dünyaya büyük zarar veriyor.

PUTİN’DEN ‘MÜZAKERELERDEN KAÇMAYIZ’ MESAJI

- Edindiğim bilgilere göre görüşmede Putin, “Sonsuza kadar savaş istemiyoruz, müzakerelerden de kaçmayız. Ancak Batı bizim de şartlarımızı mutlaka göz önünde bulundurmalı” dedi.

- Putin’in ana talebi müzakerelerin ABD ve Batı özellikle de Almanya ile yürütülmesi.

- Müzakerelerde “Ukrayna-Rusya savaşından ana çıkış yolu nedir?” sorusunun yanıtının bulunması.

(...)

TÜRKİYE İKİ KANAT ARASINDA GÖRÜŞME YÜRÜTÜYOR

- Yine de Türkiye bir süreç için kapı açmış bulunuyor. Putin ile yapılan görüşmeler şimdi Batı’ya anlatılıyor.

- Dünyayı zora sokan süreçte Türkiye’nin açtığı kapıdan geçilip geçilemeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

TÜRKİYE SÜLEYMANİYE HAVA HATTINI NEDEN KAPATTI

TÜRKİYE Irak-Süleymaniye hava hattını kapattı. Süleymaniye’de PKK terör örgütünün yoğunlaşması, örgütün havalimanına nüfus etmesi, uçuş güvenliğinin tehdit altına girmesi olarak gerekçeleri özetleyebiliriz. Ancak daha detaylı bakacak olursak, gelişmeleri kronolojik olarak alt alta koymak gerekiyor:

-15 Mart’ta içinde PKK/YPG’lilerin bulunduğu bir helikopter, ABD tarafından hava sahası kontrol edilen Irak’ta Gare bölgesinde düştü.

- Helikopterde ölen teröristlerin, PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde Anti Terör Timi mensupları olduğu ortaya çıktı.

- Ölen PKK’lı teröristler arasında Türk vatandaşı Didar Derik kod adlı Hamdiye Özbahçeci’nin olduğu belirlendi.

(...)