Ve Fatih gemisi sondaja başladı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7’de sondaja başladığını açıkladı.
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Adım adım hedefe…Tam isabet! Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor.'' ifadelerini kullandı.