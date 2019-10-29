Ve Falcao konuştu! 'Çok üzülüyorum...'

Galatasaray'da 28 gündür takımdan ayrı çalışan ve sarı-kırmızılı takımda Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 4 maç kaçıran Radamel Falcao, sahalara dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Kronik bir sakatlığı olduğu ve bu sebeple oynamak istemediğini iddia edilen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın formasını giyemediği için büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol adlı programda yayınlanan Radamel Falcao'nun açıklamalarında Kolombiyalı yıldızın bir an önce sahada olmak istediği belirtildi.

Galatasaray'daki sakatlık süreci tam anlamıyla bir kaosa dönüşen Radamel Falcao'nun kendi ağzından yayınlanan röportajda şu ifade edeleri kullanıldı;

"Copa America'ya gittim daha sonra tatil yapıp Monaco'ya geldim. Transfer sürecinde tavır koymak için ciddi bir süre takımla çalışmadım, transfer sürecinde otelde kaldım. Türkiye'ye inişimde taraftar sevgisi nedeniyle bir an önce oynamak istedim. Üst üste yüklemeler yapınca sakatlandım. Tam hazır olmadan Kasımpaşa, Brugge ve Fenerbahçe maçlarında oynadım. Aşil tendonumda Madrid'de tedavi olup iğne vuruldum, Monaco'da aşil tendonumla ilgili sıkıntı olmamıştı. Çok zorlasam derbide oynayabilirdim ama insan vücudunu en iyisi kendisi bilir. Bir an önce hazır olmayı ve sahada olmayı istiyorum. Bunu en çok ben istiyorum, çok üzülüyorum. Rizespor maçında kadroda olacağım"