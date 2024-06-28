Ve dünya devleri Biden ve Trump düellosunu nasıl gördü? İki liderin bölge için sonraki adımı ne olacak?

ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği televizyon programının ardından dünyanın önde gelen medya organlarından olan ABD'li CNN ile İngiliz BBC'nin ne dediği merak konusu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mevcut Başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, televizyonda seçim tartışmasında kozlarını paylaştı. Bir buçuk saat süren tartışmada her 2 adaya da ekonomiden göçmenliğe kadar çok çeşitli politika konularında sorular soruldu.

Canlı yayınlanan program ABD kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, dünya medyasında da tartışmaya geniş yer verildi. Dünyanın önde gelen medya organlarından ABD'li CNN ve İngiliz BBC iki liderin karşı karşıya geldiği tartışmayı çarpıcı değerlendirmelerle okuyucularına aktardı.

CNN: FARKIN DAHA BÜYÜK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

ABD'nin en büyük medya organlarından biri olan CNN international düelloya ilişkin yaptığı analiz haberinde 81 yaşındaki mevcut başkan Biden ile 78 yaşındaki rakibi arasındaki farkın görünenden çok daha büyük olduğunu söyledi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkanlığı süresi boyunca yaptığı hareketlerle dünya basınında da alay konusu olan Biden'ın konuşmalarındaki kısık sesine ve düşük ses aralığına dikkat çeken CNN, Trump konuşmalarının ise netliğine vurgu yaptı. Tartışma esnasında Trump'ın zaman zaman Biden için "Cümlenin sonunda ne dediğini gerçekten bilmiyorum. Sanırım o da ne dediğini bilmiyor." sözlerinin altını çizen ABD'li kuruluş Biden'ın yaş sorununun daha da kötüleştiğini belirterek "Biden'ın perşembe gecesi yaptığı en önemli iş, seçmenlerin kendisinin en büyük kırılganlığı olan yaşı hakkındaki endişelerini gidermek ve seçimi Trump için bir referanduma dönüştürmekti. Bunu başaramadı." ifadelerini kullandı.

BBC: BİDEN'IN YAŞIYLA İLGİLİ KORKULAR ARTIYOR

İki liderin tartışmasını yakından takip eden diğer bir yayın kuruluşu ise İngiliz BBC oldu. Düello sonrası bir analiz haber yayınlayan BBC "Biden'ın tutarsız tartışma performansı yaşıyla ilgili korkuları artırıyor" başlığını kullandı. Biden'ın tartışmaya çok düşük bir çıtayla girdiğini ve tökezlediğini belirten BBC, Biden'ın kısık sesine ilişkin 'soğuk algınlığı' açıklamasının bir bahane olduğunu söyledi.

Biden'ın eski iletişim direktörü Kate Bedingfield'ın tartışma sonrası yaptığı açıklamaya da yer veren BBC "Bunun iki yolu yok, bu Joe Biden için iyi bir tartışma değildi." sözlerine dikkat çekti.

BBC, Trump'ın ise Biden'a nazaran daha çevik ve disiplinli bir performans sergilediğini belirtti.



KAZANAN KİM OLDU?

Tartışmanın ardından konuşan CNN baş muhabiri John King, "bu sönük performansın ardından Biden'ın partisinin onun çekilmesiyle ilgili tartışmaya başladığını" ifade etti.

CNN'in siyasi yorumcusu David Axelrod ise, Biden'ın Trump'ı esas itibarıyla yendiğini ancak "Biden'ın devam edip etmeyeceği konusunda tartışmalar olacağını" söyledi.

BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher ise tartışma öncesi ABD'lilerin Başkan Biden'ın yaşı ve göreve uygunluğuyla ilgili endişeleri olduğunu ve bu tartışmanın endişeleri ortadan kaldırmadığını yazdı. Biden'ın konuşmalarının "net olmadığını" ekledi.