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Ve Davutoğlu harekete geçti! 17.30'da...

AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, ekibini toplayarak 4 buçuk saatlik kritik bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Saat 17.30'da sona eren toplantının ardından, Selçuk Özdağ da bir açıklama yaptı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:11
Ve Davutoğlu harekete geçti! 17.30'da...

AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibiyle İstanbul'da durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. 4 buçuk saat süren toplantıda Davutoğlu, ekibiyle birlikte yol haritasını masaya yatırdı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün veAbdullah Başcı tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Davutoğlu'nun harekete geçtiği öğrenildi.

İstanbul'da toplantı

Davutoğlu, İstanbul'da ihracı istenilen isimler ve ekibiyle birlikte bir araya geldi. Saat 13.00'te başlayan toplantı saat 17.30'da sona erdi. Toplantıda izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

AK Parti'den ihracı istenilen Selçuk Özdağ, toplantının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Tebligatın gelmesini bekliyoruz. İddiaları, onların iddialarını görmek istiyoruz. Bu iddialar ve isnatlardan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Bize henüz bir resmi tebligat yapılmadı. Tebligat yapıldıktan sonra arkadaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Ve nelerle suçlandığımızı, hangi isnatlarla, hangi iddialarda bulunduklarını göreceğiz, bunu öncelikle kamuoyuyla paylaşacağız, bizim pozitif eleştirilerimizin, bizim manifestomuzun, Ankara'da, Konya'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da, İstanbul'da, Sakarya'da yaptığımız konuşmalarının hangisinin parti disiplin işlemine tabi olduğunu, hangisinin tüzüğümüze, parti programımıza aykırı olduğunu görmek istiyoruz. Yüce Divanlık suçlarımız var mı onları da görmek istiyoruz. Onları gördükten sonra tekrar bir toplantı yaparak bir değerlendirme yapacağız. Ardından da nasıl bir yol izleyeceğimizi kamuoyuyla paylaşacağız."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:11
  1. Sakarya
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. Diyarbakır
  6. Ankara
  7. AK Parti
  8. Ahmet Davutoğlu
  9. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
  10. Selçuk Özdağ
  11. Ayhan Sefer Üstün
  12. Abdullah Başcı
  13. Merkez Disiplin Kurulu

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar4 dk önce
    kıvırmöaya gerek yok köprüler yıkıldı artık herkes kendi yoluna gel senden al boynunu ölçüsünü. ya zafer le çıkacağız yada senin gibiler bu ülkeyi batırmak için öncü olacaklar. rabbim c.c. ne derse o. gerisi teferruat.
  • mehmet nurmehmet nur18 dk önce
    utanmadan hala partimiz diyor Ak parti için
  • ali ihsanali ihsan20 dk önce
    BU ADAMLAR SON İKİ SEÇİMDE HİÇ ORTALIKTA GÖRÜNDÜLER Mİ ? AK PARTİYE OY İSTEDİLER Mİ YA DA VERDİLER Mİ ? "FIRILDAKLARIN ESTİRDİĞİ RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİLMEZ" BU DA BENİM SÖZÜM OLARAK GEÇSİN TARİHE. DURMAK YOK YOLA DEVAM
  • İlhan cemİlhan cem20 dk önce
    Davutoglu gibi kripto fetöcüsünüz netleşti artık. Yada rte den maddi destek alıyorsunuz davutoglunu karalamak için. Muhalifim ama yıllardır akitin çizgisini hep begenmişimdir o yüzden de hep takip ederim. İlk defa bu kadar yanlı haber yaptıgınızı görüyorum. Bıktık kardeşim davutoglu haberinden. İnsan kime güvenecegini şaşırıyor valla sizde böyle yaptıktan sonra

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