Ve Beşiktaş'tan derbi açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi bilgilendirme mesajı yayınladı.22 Eylül 2018 Cumartesi 12:59
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Maçına Gidecek Taraftarlarımız İçin Bilgilendirme
Futbol Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de FB Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Maçı tribünde izleyecek olan taraftarlarımız stadyuma toplu olarak götürülecektir. Taraftarlarımızın 24 Eylül Pazartesi günü Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye park alanında buluşmaları gerekmektedir.
Hareket saati 17.00’dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz."
YORUM YAZ