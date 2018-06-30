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Ve Beşiktaş'tan ayrılıyor! Golcü oyuncu bavulunu topladı...

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle beklenen Negredo'ya bir çok kulüp talip oldu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:41
Ve Beşiktaş'tan ayrılıyor! Golcü oyuncu bavulunu topladı...

32 yaşındaki forvetin İstanbul'daki eşyalarını toplayıp tedavisi nedeniyle İspanya'daki kendi doktoruna gitmeye hazırlandığı öğrenilirken, Beşiktaş cephesinden gelen "Burada kal, tedavinden sonra durumuna bakalım" teklifine olumsuz yaklaştığı kaydedildi.

Al Ittihad'a yakın

Alvaro Negredo'nun, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a gitmeye sıcak baktığı, ancak İspanyol golcüye ABD Ligi MLS ekiplerinden Kansas City'den de teklif olduğu öğrenildi.

Şenol Güneş kampa götürmüyor

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de gündüz saatlerinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, Alvaro Negredo'yu kadroda düşünmediğini ve Slovakya'daki kampa götürmeyeceğini söylemişti. (Skorer)

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:41
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Alvaro Negredo
  4. Al Ittihad
  5. Kansas City

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