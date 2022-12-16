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Spor Ve beklenen oldu! Portekiz Santos kararını verdi
Spor

Ve beklenen oldu! Portekiz Santos kararını verdi

2022 Dünya Kupası'nda sona yaklaşırken turnuvaya erken veda eden takımlardaki yaprak dökümü devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 07:00:00 - 2022-12-16 08:16:53
Ve beklenen oldu! Portekiz Santos kararını verdi

Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de de teknik direktör Fernando Santos'un geleceği merak ediliyordu.

Portekiz Futbol Federasyonu deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Yeni teknik direktör aranıyor Yapılan açıklamada Santos'a teşekkür edildi.

Ayrıca yeni teknik direktör arayışına başlandığı da resmen açıklandı.

2014'ten beri görevi sürdüren Santos; Portekiz tarihindeki ilk kupa olan EURO 2016 başarısında takımın başında yer alıyordu. Aynı zamanda 2019 UEFA Uluslar Ligi'ndeki şampiyonluk da Fernando Santos döneminde geldi.

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