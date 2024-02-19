Ve başardık! SİHA ve helikopterlerimize yerli motor

Akşit, vermiş olduğu bir röportaj kapsamında Türkiye için son derece önemli olan TF-6000 turbofan motoru hakkında son durumu açıkladı.

TEI, TF-6000 turbofan uçak motorundaki son durumu paylaştılar

Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’na katılan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, vermiş olduğu bir röportaj kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Akşit, Türkiye’nin en güçlü motoru olan TF-6000 hakkında son duruma dair bilgiler verirken aynı zamanda ihracat konusunda da açıklamalarda bulundu.

TF-6000 için son aşamaya gelindi

TEI tarafından geliştirilen TF-6000 turbofan motoru Türkiye’nin havacılık ve yerli savaş uçakları hedefleri için çok kritik bir ürün konumunda. TEI Genel Müdürü Akşit, Haber7 muhabirine verdiği açıklamalarda motorda son aşamaya gelindiğini ve deneme sürecinde olduklarını aktardı: “TF6000 motorumuz artık son aşamasında. Ben şu an tarih vermeyeyim ama ciddi bir iş yükü bitti. Artık deneme aşamasına geldik diyebiliriz. İnşallah yakında da duyarsınız. Bunun yanınsa PD170 motorumuzunda ilk ihracatını yaptık.”

Bilindiği üzere TEI tarafından geliştirilen ANKA İHA’larda kullanılan motor olan PD170’in geçtiğimiz aylarda ilk ihracat başarısını gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Akşit, bu ihracatın hangi ülkeye ve kullanıcıya yapıldığını açıklamadı ancak ürün tesliminin gerçekleştiğini belirtti.

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