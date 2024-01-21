Ve Angelino ayrılıyor! İşte Cimbom’un sol bek adayları...

Galatasaray'ın Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kafilede yer aldı.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Trabzon'a hareket etti. Galatasaray'ın 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kafilede yer aldı.

Ara transfer döneminde ilk hamlesini yapan Cimbom, Genoa'ya kiralık olarak giden Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

Yeni transferler yapmak için çalışmalarını devam ettiren Galatasaray'da ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor.

ANGELINO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'da sezon başında Leipzig'den büyük umutlarla transfer edilen fakat beklentilerin altında kalan Angelino ile yollar ayrılıyor.

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Okan Buruk'un kadroda düşünmediği yıldız oyuncunun yeni rotası ise Serie A olacağı iddia edildi.

ANGELİNO'NUN YENİ ROTASI İTALYA

Sports Digitale'in haberine göre, İspanyol oyuncunun temsilcisi Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladı. Fakat takım ismi henüz netleşmedi.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık sözleşme imzalayan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu. İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

Angelino'nun yerine sol bek arayışlarını yoğun bir şekilde devam eden yönetim, listesindeki oyuncular için de temasa geçti.

G.SARAY'DA ALTERNATİF İSİM BERKAY YILMAZ

Galatasaray, Angeliño'yu gönderip yerine yabancı bir sol bek + Freiburg'da forma giyen Berkay Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ı ile de temas halinde olan Cimbom bu transfer için de hazır bekliyor.

Rangers'ta forma şansı bulmakta zorlanan Rıdvan Yılmaz'ın bu transfere de sıcak baktığı ileri sürüldü.

SON ADAY ORTAYA ÇIKTI

Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray, Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı sol bek Rogerio için temasların başladığı öğrenildi.

Galatasaray, Sassuolo'da dikkat çeken Rogerio için yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamamış ve Brezilyalı sol bek 5.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a imza atmıştı.

Alman ekibinde ligde 8, kupada 2 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1 asiste imza attı. Rogerio uyum sağlayamadığı için Almanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.