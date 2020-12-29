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Gündem Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)
Gündem

Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam' olmakla suçlayan Ali Babacan, tek adam olarak girdiği DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:38:00 - 2020-12-29 21:43:56
Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

AK Parti'yi seçimlerde yenemeyen muhaliflerin pohpohladığı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA Partisi) 1. Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Milletin özgür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "Türkiye 1’den daha büyüktür" ifadeleriyle tek adam imasında bulunan Babacan, tek başına seçime girdi.

Partisinin kongresinde tek aday olan Ali Babacan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

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