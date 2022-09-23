Ve ABD devrede! WhatsApp İranlıları örgütlemeye başladı

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösteriler nedeniyle İran'da sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

Ülkede Whatsapp, Instagram ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının kesintili olarak kullanılabildiği belirtiliyor.

Bu durum üzerine açıklama yapan WhatsApp, İran'daki kullanıcıları uygulamaya bağlı tutmak için çalıştığını açıkladı.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren söz konusu platformdan yapılan İngilizce ve Farsça açıklamalarda, şöyle denildi:

"İranlı dostlarımızın birbirleriyle iletişim halinde kalabilmeleri için çabalıyor ve iletişim hizmetlerimizi sürekli aktif tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktan çekinmiyoruz.

Ana hedefimiz, dünyanın her yerinde gizli iletişim imkanı sağlamak. Özel ve gizli iletişim araçlarına erişimin tüm insanların hakkı olduğuna inanıyoruz. İran ile ilgili telefonları engellemedik."

Tahran ise şiddet olaylarına dönüşen ve kamuya ait araçların hedef alındığı eylemlere katılanların, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olduğunu düşünüyor.

İran hükümetinin kısıtlama girişimine karşı WhatsApp, uygulama üzerinden haberleşme olanaklarını sağlamaya çalışıyor.

Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolarda hayatını kaybedenler oldu.

AA'nın aktardığına göre, İran'da bazı kentlerde protestocular, başörtülerini yakarak ülkedeki zorunlu başörtü kurallarına tepki gösterdi.

Mazenderan eyaletinin merkezi Sari'de göstericiler, devlet kurumunun duvarından devrim lideri Ruhullah Humeyni ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerini indirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, ABD, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerden gelen açıklamaları "İran’ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendirerek, bu tutumu "kınadıklarını" söyledi. Kenani, bu ülkeleri "fırsatçılıkla" suçladı.