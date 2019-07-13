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Ve 6284 delindi!

Kadına şiddeti önleme gerekçesiyle ülkemize Batı dayatmasıyla getirilen 6284 sayılı kanun sekteye uğradı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:48
Ve 6284 delindi!

Kadına şiddeti önleme gerekçesiyle, Türk örf, adet ve geleneklerine dikkat edilmeden hazırlanan Batı tandanslı 6284 sayılı kanun ilk defa duvara tosladı. Kanun gereğince delil ve belge olmaksızın hakkında uzaklaştırma kararı verilen Sedat Tutak isimli vatandaş, verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrılarak uzaklaştırma kararının yargı yoluyla bozulmasını sağladı.

Hukuksuzluğu yargıya taşıdı

24 Haziran tarihinde eşinin şikayetiyle hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verilen Sedat Tutak, evinden ve çocuğundan uzakta kalmayı kabullenmeyerek, şiddet uyguladığına dair hiçbir delil olmaksızın hakkında verilen cezayı Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşıdı. Tutak’ın avukatı tarafından verilen dilekçede, “Müvekkil ile karşı tarafın boşanma aşamasında oldukları, davacının asıl amacının kendi lehine delil oluşturma ve babayla çocuğun kişisel iletişim kurmasını engelleme amacı olduğunu, müvekkilin hiçbir şekilde eşine ve çocuğuna şiddet uygulamadığını, karşı tarafın soyut ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğundan Çatalca 1. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesince verilen uzaklaştırma kararının kaldırılması” talep edildi.

Mahkeme ilk defa çığlığı duydu

Başvuruyu inceleyen mahkeme heyeti, Tutak aleyhine verilen 3 ay süreli uzaklaştırma kararını kaldırıldı. Ayrıca Sedat Tutak’a 15 gün süre ile verilen “korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması tedbiri”nin de kaldırılmasına karar verildi.

Bu tarihi karar, diğer mağdurlar için umut teşkil etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:48
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  5. Sedat Tutak
  6. Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
  7. Çatalca 1. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi

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