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Yaşam Vazife malulü ne demek? Vazife malulü kimler olabilir?
Yaşam

Vazife malulü ne demek? Vazife malulü kimler olabilir?

Vazife malullüğü ile ilgili vatandaşları detayları merak ediyor. Vazife malulü nedir? Vazife malulü ne demek? Vazife malulü kimler olabilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:24:00 -
Vazife malulü ne demek? Vazife malulü kimler olabilir?

Vazife malullüğü gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı. Kararın ardından vazife malulüllüğü konusunda detaylar merak edildi.

Vazife malulü ne demek?

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların;

- Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna Vazife Malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da, Vazife Malülü denir.

Malüllük şartları nedir?

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

- En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması

- Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

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