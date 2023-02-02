Vay uyanık Meral Akşener vay! Sen ne kurnaz çıktın be

İyi Parti'nin altılı masada pazarlığı sürdürdüğünü, Kemal Kılıçdaroğlu’na mecbur kalırsa en fazlasını almaya çalıştığını belirten İsmet Özçelik, "Önceden pazarlık sonuçlanırsa sorun olmaz. Ama Kılıçdaroğlu dayatırsa, İYİ Parti 'yetkili kurullarına' götürecek" dedi.

Özçelik, Aydınlık gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Kulislere yansıyan bilgiler…

İyi Parti pazarlık yapıyor.

Kılıçdaroğlu’na mecbur kalırsa…

En fazlasını almaya çalışıyor.

Örneğin…

“Meclis Başkanlığı bizim olsun.

Bakan sayısını ikimiz belirleyelim.

Paylaşımları da ikimiz birlikte yapalım.

Önemli atamalara ikimiz karar verelim…” gibi.

İSTİŞARE KURULU

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusu.

Burada da sorun var.

Genel başkanlar milletvekili de olmak istiyor.

Özellikle Akşener için,

“Meclis grubunun başında olma arzusunda” deniyor.

Bu nedenle farklı bir arayıştan söz ediliyor.

Genel başkanların milletvekili de olabileceği bir formül.

“İstişare Kurulu” üzerinde durulduğu bildiriliyor.

PSİKOLOJİK BASKI

Kılıçdaroğlu salı günü,

Meclis grubunda rahatmış havası verdi

Adaylığı kesinleşmiş gibi konuştu.

Hatta kazanması kesinmiş gibi davrandı.

Şunu yapacağım, bunu yapacağım…

İyi Partililere göre psikolojik baskı.

İki parti arasında temaslar sürüyor.

Akşener kendi susuyor.

Altındakileri konuşturuyor.

Alt düzey görüşmeler olgunlaşırsa, genel başkanlar düzeyine çıkacağı vurgulanıyor.

İMAMOĞLU

İmamoğlu kanadına gelince…

Gelen bilgiler aynı.

Adaylıktan vazgeçmiş değil.

Arkasındaki güçlere güveniyor.

Son kulisler şöyle:

“İYİ Parti’nin desteği tam olur.

Ama İYİ Parti adayı olarak çıkmaz.

Çünkü CHP’ye ihanet gibi algılanır.

Bağımsız aday olursa durum farklı.

CHP’den yüzde 10 alsa yeter.

HDP oylarıyla 2. tura kalır.”

Şu anda durum Kılıçdaroğlu lehine gibi.

Ancak mücadele bitmiş değil.

SONUÇ

Altılı Masa genel başkanları…

13 Şubat’ta yine buluşacak.

Dananın kuyruğu kopacak.

Önceden pazarlık sonuçlanırsa sorun olmaz.

Ama Kılıçdaroğlu dayatırsa,

İYİ Parti “yetkili kurullarına” götürecek.

Karar ne zaman çıkar bilmiyorum.

Ama 13 Şubat’ta aday açıklamak zor görünüyor…

Tabi bu Masa’nın bir tarafı…

Diğer tarafının adımlarını gelişmeler belirleyecek…"