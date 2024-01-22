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Medya Vay uyanık Altaylı vay! Hem Aylin Kotil'i hem Rahmi Koç'u savundu
Medya

Vay uyanık Altaylı vay! Hem Aylin Kotil'i hem Rahmi Koç'u savundu

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:59:00 - 2024-01-22 20:09:53
Vay uyanık Altaylı vay! Hem Aylin Kotil'i hem Rahmi Koç'u savundu

Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında sözde eleştiriyormuş gibi davranıp, hem Şişli Belediye Başkan adayı olmak isteyen Aylin Kotil'i hem Ekrem İmamoğlu'na Kotil'in adaylığı için mektup yazdığı belirtilen adamı Rahmi Koç'u savundu.

Altaylı yazısında önce Aydın Kotil'in adaylığını desteklediğini söyledi.

Fatih Altaylı, "Aylin Kotil adını bilip tanıyanlar için pankartların ve billboardların amacı açık, Aylin Kotil, CHP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olmak istiyor. Bunun için de bir ön kampanya yürütüyor. Yakışır mı? Bence çok yakışır. 2014 yılında da CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olmuş ve çok çalışmıştı. Hatta bir ara kazanacak galiba diye de heyecanlanmıştım. Ama kazanamamıştı. Şimdi bir kez de Şişli’den şansını denemek istiyor. Doğrusu ben oyumu Şişli’de kullanan bir seçmen olarak aday olmasını çok isterim. Gönül rahatlığı ile oy verebileceğim biri olduğunu düşünürüm." dedi.

"Olursa da rahat kazanır zaten. Ancak dün Aylin Kotil’in tüm emeklerini çöpe atabilecek bir gelişme oldu." diyen Altaylı, Rahmi Koç'u eleştiriyormuş gibi başlayıp, lafı ona da Kotil'e de komplo kurulduğuna getirdi. Altaylı devamında Rahmi Koç'u da destekledi:

İş insanı Rahmi Koç’un Ekrem İmamoğlu’na bir mektup yazarak “Aylin Kotil’in CHP’nin Şişli adayı olmasını istediği” iddiası ortaya atıldı. İddia duble kötülük.

Kotil’i hem sermayenin adayı haline getirmeyi hedefliyor, hem de mektubun CHP Genel Başkanı’na değil, İBB Başkanı’na yazıldığını söyleyerek CHP’deki liderlik meselesini deşiyor.
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Peki, Rahmi Koç böyle bir mektup yazmış olabilir mi?

Olamaz diyemem.

Türkiye’de, ne yazık ki, hem iş insanı hem gazeteciler ve hem de bazı medya patronları sanki üstlerine vazifeymiş gibi siyasi parti liderlerine “aday” önerirler.

Evinde, ofisinde hükümet kurdurmakla övünen gazeteciler bile gördü bu millet.

Bu yüzden olmuş olabilir.

Rahmi Koç’un böyle bir mektup yazmasını isteyecek son kişi Aylin Kotil’dir.

Ancak Rahmi Bey’in çevresindeki siyasetçi, eski siyasetçi grubu bilenler, kimlerin Rahmi Koç’u bu konuda yönlendirdiğini tahmin edebilirler. Böyle bir mektubun yazıldığının sızdırılması ise çok açık biçimde hem Rahmi Koç’a ama asıl olarak Aylin Kotil’e karşı yapılmış bir komplodur.

İşin özü ise şudur.

Gazeteciler de, iş insanları da çeşitli partileri ya da adayları destekleyebilir, isteyebilirler.

Yapmaları gereken bunu arkada odalarda söylemek, ya da gizli kapaklı mektuplarla talep etmek değil, açık açık dile getirmektir.

Açık olmakta fayda vardır.

Herkesin üçkağıtçı olduğu bir yerde, en büyük hile açıklık ve dürüstlüktür.

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