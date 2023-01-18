Vay uyanık Ali Babacan vay! Meğer asıl derdi buymuş

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, SİHA’lar için “Bu proje, öyle kutsal, öyle dokunulmaz bir hale getirildi ki, kusura bakmayın dokunacağız” diye babalanan Ali Babacan'ın asıl niyetini ifşa etti. "Mister Babacan, Türkiye’deki Komprador Burjuvazi’den 'Mavi Boncuk' talep ediyor" ifadelerini kullanan Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

"Vaktiyle, tam 10 kez Derin Bilderberg’in toplantılarına katılması boşuna değilmiş!

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Kimden mi söz ediyoruz?

Altılı Ganyan’ın ortağı Mister Babacan’dan!

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Babacan Ali, SİHA’lar için “Bu proje, öyle kutsal, öyle dokunulmaz bir hale getirildi ki, kusura bakmayın dokunacağız” diye babalandı!

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Hemen ardından…

Bazı FETÖ’cü hesaplar ile Neo-Con birader Michael Rubin’den; Baykar şirketine ve Türk Savunma Sanayii’ne yönelik saldırılar geldi.

(...) Bir yandan HDPKK’yı pek sevindiren kimi söylemleri, diğer taraftan SİHA’lara saldırısı…

Mister Babacan, Türkiye’deki Komprador Burjuvazi’den “Mavi Boncuk” talep ediyor! (...)"