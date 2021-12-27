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Gündem Vay manyak vay! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotosunu porno sitesinde paylaştı
Gündem

Vay manyak vay! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotosunu porno sitesinde paylaştı

İstanbul'da, işten çıkarılmasının ardından yöneticilerinin fotoğraf ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı belirlenen kadın hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 19:40:00 -
Vay manyak vay! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotosunu porno sitesinde paylaştı

 

İstanbul'da, işten çıkarılmasının ardından yöneticilerinin fotoğraf ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı belirlenen kadın hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Havva G., sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi.

Söz konusu şirket, Havva G.nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi.

İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerini tehdit ve hakaret etmeye başladı.

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan B.K. (44), savcılığa verdiği ifadesinde "Telefon numaram tanımadığım birtakım numaralar tarafından aranarak rahatsız edilmeye başladım. Telefon numaramı nereden temin ettiklerini sorduğumda, Instragram'da adıma açılmış bir hesaptan telefon numaramı ve ev adres bilgilerimin paylaşıldığını söylediler." dedi.

 

"Eskort" ibaresi kullanıldı

Müşteki B.K. ifadesinde, söz konusu Instagram hesabına girdiğinde, iletişim bilgilerinin fotoğrafıyla birlikte paylaşıldığını ve 'Eskort' ibareli etiketlerin kullandığını söyledi. Ayrıca şüpheli Havva G. hakkında, Türkiye'nin birçok yerinde benzer suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan müştekilerden Alper Hamza Yılmaz, "Havva G. isimli şahıs, şirketimizin eğitim gruplarında girdiğinde bilinçli bir şekilde şirkette çalışan tüm yönetici kadrolarının telefon bilgilerini, Instagram hesaplarındaki resimlerini ilk önce planlı programlı bir şekilde alıyor. Daha sonra eğitim sürecini biz kendisinin bizimle çalışabileceğine dair bir uygunluk görmediğimizden yol ayrımına gittiğimizde, Instagram'dan farklı hesaplar açarak çalışan yöneticilerimizin resimlerini eskort sitelerine, cinsel içerikli sitelerine koyarak çeşitli şantajlarda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

"6 yaşındaki kızımın resmini porno sitelerine koydu"

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kişiyi internetten araştırdığımızda 'Sosyal medya koranivirüsü' diye bir lakabı var, daha önceki yapmış olduğu suçlarla alakalı. 6 yaşındaki kızımın resmini porno sitelerine koydu, eşimin telefon numarasını ve resmini porno sitelerine koydu. Firmamızda çalışan yöneticilerimin resimlerini, bilgilerini eskort sitelerine yerleştirdi. Kişinin bildiğim kadarıyla 50'nin üzerinde davası ve suç dosyası var ama halen herhangi bir şey yapılmış değil. Dijital mecrada insanların itibarını zedeleyici, huzurunu kaçırıcı çok rahatlıkla işlemler yapılabildiğini tecrübe ederek öğrendik. Biz de şu an hukuki anlamda avukatımız Ümit Egemen Bey'le hakkımızı arıyoruz ama maalesef adalet burada yavaş işliyor. Hala şu an çalıştığımız sağlık sektöründe tüm hastane partnerlerimizle alakalı da saldırılarını devam ettiriyor. Şantaj yapıyor, hesabına şirket hesabımızdan geçen ödemeler var, ödeme dekontları var. Bununla alakalı WhatsApp ekran görüntüleri var."

 

 

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