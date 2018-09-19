Vay efendim neymiş altını ıslatıyormuş!

Gece altını ıslatma büyük oranda genetik yatkınlığa dayanıyor. Hemen öfkeye kapılıp yavrucağızın üzerine yürümeye hakkınız yok. Hele durun bakalım. Alt ıslatma, ailesel bir rahatsızlıktır. Anne ve babadan birisinin geçmişinde altını ıslatma hadisesi varsa çocukta yüzde 44, ikisinde birden varsa yüzde 77 oranında altını ıslatma sorunu yaşanmakta olduğunu biliyor muydunuz..

Çocuk cerrahisi uzmanları, sabahları ıslak yatakta uyanan bir çocuğun sıkıntısının ne denli yoğun olacağının aileler tarafından iyi değerlendirilmesini gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Altını ıslatan çocukların aileleri, bu durumun bir hastalık olduğunu kabul etmediklerinden çocuğu suçlamakta ve hatta ceza vermektedir.

Lütfen kendinize gelin.

Bu tür bir cezalandırmanın yavrucağın üzerindeki etkisinin ömür boyu sürebileceğini unutmamalısınız.

Bu durum çocuğun özellikle ev dışı otel, kamp, misafirlik gibi bir yerde yatmaktan kaçınmasına ve çocuğun çok yoğun utanma duygusu yaşamasına sebep olmaktadır.

Bu yüzden birçok faaliyete katılmak istemeyebiliyor.



Çocuğunuza kızmayın, utandırmayın ve hele başka çocukları örnek göstermeyin. Altını ıslatan çocuğa onun fizyolojik gelişmede gecikme yaşadığını, bu sorunun çok da önemli olmadığını ve aslında diş çıkartma gibi normal bir gelişim olduğunu ama onu etkilediğini düşündüğünüz için bir doktora götürmek istediğinizi, tetkik ve tedavi süresince ona destek olacağınızı anlatmanız en iyi yoldur.

Bunu sevgi ile muhabbetle tatlı dille anlatarak başarmanızı tavsiye ederiz.

Kaldı ki, çocuklarda görülen gece alt ıslatmanın 5 yaşına kadar normal kabul ediliyor.

5 yaşından sonra haftada en az 2 gece farkında olmadan altını ıslatmaya devam eden çocuklar ve gündüz idrar tutamayan, aniden sıkışan ya da idrarını tutmak için bacaklarını çapraz yapma, çömelme gibi manevralar yapan çocukların altta yatan herhangi bir idrar yolu hastalığı olabilir.

Çocuk davranışıyla size ipucu veriyor işte. Artık onun araştırmasının yapılması için bir hekime gitmeniz gerekiyor.