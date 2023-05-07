Vay dallama vay! Erdoğan sözleri şok etti

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, “Eğer Türkiye diktatörünü 'gönderebilirse', dünyadaki demokratlar cesaret bulur” ifadelerini kullanan İngiliz The Economist dergisine ayar verdi.

The Economist’i “dallama” olarak nitelendiren Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye diktatörünü 'gönderebilirse'ymiş, dünyadaki demokratlar cesaret bulurmuş...

"The Economist" dallaması aynen böyle diyor.

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Yani Erdoğan seçimi kaybederse, dünyaya demokrasi hakim olacak!..

Lafa bak, 'seçimi kaybederse!?..'

İçinde onlarca partinin olduğu 1 metrelik pusulayla, üstelik Batı demokrasilerinde pek görülmeyen muhtemelen en az yüzde 85'in üzerindeki bir katılımla yapılacak olan bir seçimle 'diktatörü' gönderecekler?!..

Nasıl bir diktatörse artık?!..

Ne diyelim?.. Allah cezanızı verecek!..

Yıllardır "Afganistan'a, Afrika'ya, Ortadoğu'ya.., demokrasi getireceğiz" deyip ülkeleri işgal ederek ya da terör gruplarını silahlandırıp destekleyerek milyonlarca insanı öldüren, kan gölüne çeviren emperyalist Batı, dünyayı Erdoğan'dan kurtarmaya çalışıyor...

The Economist, Le Point, L'Express, Der Spiegel...

Topu geliyor...

"Ayrılış mı kaos mu?", "2023'ün en önemli seçimi", "Ortadoğu'da yeni dengeler", "NATO'nun geleceği Türkiye'deki muhalefete bağlı..,"

Valla dayanamayacağım söyleyeceğim...

Ulan ne adammış be!..

Emperyalistlerin, Batı'nın ne kadar canını acıtmışsa, kuyruklarına nasıl basmışsa, acıları büyükse artık...

"Gidince, dünyaya demokrasi gelecek" dedikleri adam, Recep Tayyip Erdoğan...

Umutları ise çıkmış diktatörün karşısına, elinde bir soğan!..

Analizin devamında şöyle diyor eloğlu;

"Diktatörün gidişiyle Türkiye'nin NATO ile anlaşmazlığı da düzelecektir" (Öyle 'teröristlere destek vermeyin' demek yok. NATO'ya ayar yok, höt zöt yok.)

"Diktatörün gidişiyle demokrasi gelecek, Türkiye'deki tutsaklar (terörle suçlananlar, aktivistler vs,) salıverilecektir" (Olur tabii. Demirtaş, Kavala, FETÖ'cüler..vs,)

"Muhalefetin gelişiyle Türkiye güney komşularıyla iyi geçinebilir." (Tezkereye hayır dersen, tüm askeri gücünü sınır ötesinden çekersen, PKK/YPG'yi rahat bırakırsan, o da olur.)

"Muhalefetin gelişiyle Ege'deki gerginlik de sona erebilir" (Doğru... Mavi Vatan biter. 'Kardak Kayalıkları' mücadelesine devam ederiz. Petrol-gaz arama derdimiz kalmaz. Hem ne diyordu Yunan gazeteci; "Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde, Rafale (Fransız savaş uçağı) bile almamıza gerek kalmayacak.")

Ve en çarpıcı cümle;

"Muhalefetin zaferi Batı için çok büyük bir siyasi jeopolitik kazanç anlamına gelir..."

Bunlar nedir, biliyor musunuz?..

"Türkiye'nin mevcut dış politikasını 180 derece değiştireceğim" diyen Bye Kemal'in vaatleridir.

Emperyalistler ile Bye Kemal'in arasındaki Türkiye'yi Batı'ya teslim etme anlaşmasının "cross check"idir...

Bye Kemal ve masasının ne olduğunu anlamak için bu yeterlidir!"