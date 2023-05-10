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Medya Vay Amazon kaçkınları vay! Bunlar İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okutur
Medya

Vay Amazon kaçkınları vay! Bunlar İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okutur

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:43:00 -
Vay Amazon kaçkınları vay! Bunlar İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okutur

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, CHP amigosu avukat Feyza Altun'un sosyal medyadan yaptığı, "Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip 'o gün neredeydiniz' diye hesap soracağız" paylaşımına işaret ederek, "Öyle fanatik ve cahil bir partiliye değil, hukukçu bir hanıma ait olan ve açıkça 'Korkak herifler, çok yakında geliyoruz, hesap soracağız, vay hâlinize!' diyen bu mesaj, Türkiye’deki demokrat ve özgürlükçü kesimin nasıl 'postallı' hâle geldiğinin son ve mükemmel örneğidir!" dedi.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, CHP amigosu avukat Feyza Altun'un sosyal medyadan yaptığı, "Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip 'o gün neredeydiniz' diye hesap soracağız" paylaşımına işaret ederek, "Öyle fanatik ve cahil bir partiliye değil, hukukçu bir hanıma ait olan ve açıkça 'Korkak herifler, çok yakında geliyoruz, hesap soracağız, vay hâlinize!' diyen bu mesaj, Türkiye’deki demokrat ve özgürlükçü kesimin nasıl 'postallı' hâle geldiğinin son ve mükemmel örneğidir!" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik tepkileri hatırlatan Bardakçı, "Daha iktidar olmadan etrafa tehditler yağdırıp 'Şirketlerini ellerinden alacağız' diye ceberutluklarını pervasızca âşikâr eden politikacılar ile 'Hesap soracağız!' çığlıkları atan Amazon kaçkını hatunların bir de iktidara gelip güce kavuştukların düşünün... Böyleleri, İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!" ifadelerini kullandı.

 
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Yorumlar

suc unsuru varsa

suc unsuru varsa bir dilekce savcılığa konusma twitter alıntısı nerde kullandıysa sözleri kendiside sanatcıysa olay biter gerekeni sayın adliye kurumlarımızda calısan savcılarımız ve hakimlerimiz yapar
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