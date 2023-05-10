Vay Amazon kaçkınları vay! Bunlar İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okutur

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, CHP amigosu avukat Feyza Altun'un sosyal medyadan yaptığı, "Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip 'o gün neredeydiniz' diye hesap soracağız" paylaşımına işaret ederek, "Öyle fanatik ve cahil bir partiliye değil, hukukçu bir hanıma ait olan ve açıkça 'Korkak herifler, çok yakında geliyoruz, hesap soracağız, vay hâlinize!' diyen bu mesaj, Türkiye’deki demokrat ve özgürlükçü kesimin nasıl 'postallı' hâle geldiğinin son ve mükemmel örneğidir!" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik tepkileri hatırlatan Bardakçı, "Daha iktidar olmadan etrafa tehditler yağdırıp 'Şirketlerini ellerinden alacağız' diye ceberutluklarını pervasızca âşikâr eden politikacılar ile 'Hesap soracağız!' çığlıkları atan Amazon kaçkını hatunların bir de iktidara gelip güce kavuştukların düşünün... Böyleleri, İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!" ifadelerini kullandı.



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