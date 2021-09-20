Vav kuşağı geliyor

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Sol zihniyet, Türkiye’nin gençlerini Batılıların argümanlarıyla tanımlaya dursun, bu ülkenin ruh kökünden feyz alarak yetişen ‘Vav gençliği’ gümbür gümbür geliyor. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 41 kız öğrenci daha hafızlar kervanına katıldı. Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi dahilinde ezberlerini tamamlayan 41 öğrenci için dün özel bir tören düzenlendi.

Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen icazet töreni duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ve İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenol’un ev sahipliğinde gerçekleşen icazet törenine hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen tören Kur’an tilavetiyle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdür ve Müftüsü’nün konuşmalarının akabinde hafız öğrencilere taç giyme merasimi yapıldı. Proje kapsamında hafız öğrencilere eğitim veren Neşe Yatağar, Reyhan Aydın, Serpil Cesur ve Tuba Dündar isimli hocalara da bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı teşekkür edildi. Esra Albayrak ve Bilal Erdoğan’ın mesajlarının da okunduğu törende ayrıca, hafızların mezun olduğu okula adı verilen 15 Temmuz şehidi Haki Aras’ın annesine Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan tarafından hediye takdim edildi. Etkinlik, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin’in kapanış duası ile sona erdi.

