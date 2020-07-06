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Dünya

Vatiyye Üssü'nün vurulma anını yayınladılar

Libya'da Hafter'e açıkça destek veren darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da Vatiyye Hava Üssü’nün vurulma anı canlı olarak yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:21:00 - 2020-07-06 11:47:10
Vatiyye Üssü'nün vurulma anını yayınladılar

Bir Mısır kanalında yayınlanan videoda, Libya’daki Vatiyye Hava Üssü’nün hedef alındığı açıklandı. Görüntülerin yayınlanması, 'Saldırının şer odakları tarafından yapıldığının resmidir' şeklinde yorumlandı.

Libya'nın kuzeybatısındaki, Hafter güçlerinden alınan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne önceki gece saatlerinde, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırının yankıları sürüyor.

Bir Mısır kanalında yayınlanan videoda ise, Türkiye tarafından kurulduğu bildirilen Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ndeki hava savunma sistemlerinin hedef alındığı öne sürüldü. Khaled Abou Bakr'ın sunduğu ve “ON” kanalında yayınlanan "Everyday" programında, düzenlenen 9 şiddetli baskında Vatiyye Hava Üsü'ndeki radarların yok edildiği iddia edildi.

Alçak saldırıya yanıt verilecek

Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş ise, Pazar günü yaptığı açıklamada, saldırının Hafter'e bağlı güçlerin moralini düzeltmek için "alçakça ve umutsuz bir girişim” olduğunu belirtti. Nemruş, bu hava saldırısına "doğru zaman ve doğru yerde” gereken karşılığın verileceğinin altını çizdi.

Bir Libyalı yetkili de, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

Vatiyye Mayıs ayında UMH'ya geçmişti

Türkiye tarafından desteklenen UMH birlikleri, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin denetiminde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Mayıs ayında ele geçirmişti. Trablus'un yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki stratejik öneme sahip üssün UMH'nin eline geçmesi, Hafter açısından önemli bir yenilgi sayılmıştı.

Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hafter, bu yenilginin ardından Haziran ayının başında da ele geçirdiği bazı bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı. Ülkenin doğu ve güneyindeki bölgeleri kontrolünde bulunduran Hafter, geçen yıl Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için taarruz başlatmıştı.

Türkiye'nin desteği ile Hafter'in ele geçirdiği bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak için mücadele eden UMH birlikleri son olarak stratejik öneme sahip Sirte limanını almak için operasyonlarını sürdürüyor. Sirte'nin ele geçirilmesi, petrol yatakları ve tesislerinin kontrol edilmesini sağlayacak.

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Yorumlar

Allahu ekber

Mısır reisi cumhuri ebedi başkumandan Mareşal gazi kudretli el sisi askeriyiz terörist çapulçu havuz rejim sömürgeciliğine geçit yok.petrol atarsin ha libyada kanlı rejimhavuz teröristi
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Serhat

Bu saldırının arkasında da sinsi ruslar var.Akıllarınca vurulan pantshir sistemlerinin intikamını alıyorlar. Kısacası kuyruk acısı
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