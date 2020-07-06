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Gündem

Vatiyye Hava Üssü saldırısı sonrası Ağar'dan sert tepki

Libya'da darbeci Hafter'i destekleyen ülkelere Güvenlik ve Terör uzmanı Abdullah Ağar sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 01:35:00 -
Vatiyye Hava Üssü saldırısı sonrası Ağar'dan sert tepki

Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün'ün Libya'da kendi halkını katleden Hafter'e olan desteğine tepki gösteren Güvenlik ve Terör uzmanı Abdullah Ağar bu ülkelere sert tepki gösterdi.

Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ne yapılan saldırı sonrası açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör uzmanı Abdullah Ağar, " Araplığı, Arap kardeşlerini, İslam'ı istismar eden cebi şişkin fırsatçı çöl sıçanlarına Türk milletinin Asil Kılıcı hak ettikleri dersi elbet verecektir." dedi.

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