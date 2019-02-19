Vatikan'ın 'gizli kuralları' ifşa oldu

Papaz ve kardinallerin çocuklara ve kadınlara cinsel taciz ve istismarı skandalları ile gündemden düşmeyen Vatikan'ın bekarlık kuralını ihlal ederek çocuk sahibi olan papazlar için hazırladığı bir belge olduğu ortaya çıktı.

New York Times'ın haberine göre, "sır belge" İrlanda'da bir psikoterapist olan Vincent Doyle adlı bir kişinin, annesinden, vaftiz babası olarak bilinen Katolik rahibin biyolojik babası olduğunu öğrenmesiyle ortaya çıktı. Bir başpiskopos Doyle'a, bekarlık kuralını ihlal ederek çocuk sahibi olan papazlarla ilgili bir belge gösterdi. Başpiskopos, belgenin bir kopyasını isteyen Doyle'u bunun bir sır olduğunu söyleyerek reddetti.

Vatikan sözcüsü Alessandro Gisotti, Times'a "Bu kuralların olduğunu kabul ediyorum, ama bu iç işleyişle ilgili bir belge" açıklamasında bulundu. "Çocuklu papaz"ların "günah çıkarma" için gelen bazı kadınlara ve rahibelere dönük istismar ve tecavüz gibi olayların sonucu olduğu ileri sürüldü. Skandalın ardından, durumdan muzdarip olan çocuklara yardım etmek için çalışmalar başladı.

Kardinal skandalı

Vatikan, uzun süredir pedofili, cinsel istismar ve tecavüz iddiaları ile gündeme geliyor. Yakın zamanda Eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in görev yaptığı dönemde itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, bazı yetişkinlere ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Vatikan ABD'li kardinali papazlıktan menettiğini açıkladı.

Papa rahibelere tacizi itiraf etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, BAE ziyareti dönüşünde gazetecilere verdiği demeçte, rahibelerin rahipler ve piskoposlar tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti. Papa Francis “Hala bu tarz istismarların yapıldığına inanıyorum“ dedi.

"Sistematik" olarak üstü örtülüyor

2014'te yayımlanan cinsel taciz ve çocuk istismarı hakkındaki BM raporunda Vatikan, papazlara yönelik cinsel istismar iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun yaşadığı mağduriyete göz yummakla suçlanmıştı.

Cinsel istismar şikayetlerinin had safhaya ulaştığı ABD'de, Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, çocuklara dönük cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli yetkilileri tarafından sistemaktik olarak örtbas edildiğini söyledi. Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan rapora göre, ABD'nin bölgedeki Katolik kilisesinin yayımladığı listede cinsel istismarla suçlanan 500'den fazla rahibin adı saklanarak ilgili makamlara verilmedi.

Vatikan "taciz ağını" yıllardır biliyor

ABD'de Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro tarafından yürütülen soruşturma sürecinde tahkikat jürisi 300'den fazla rahibin 1950'lerden beri çocukları taciz ve istismar ettiğini açıkladı. Jüri, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibin, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Star'ın haberine göre, Hristiyan din adamları tarafından istismara uğramış kişiler tarafından kurulan Papaz Tacizini Bitirme Derneği (ECA) üyesi ve 'Taciz Ağı' Başkanı Francesco Zanardi, Vatikan'ın 2004'ten beri kiliselerde çocuklara dönük cinsel istismarı bildiğini ve hiçbir şey yapmadığını ifade etti. Zanardi, "Pedofil papazlar hapisten çıktıktan sonra kilisede çalışmaya devam ediyor" dedi.