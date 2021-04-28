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Dünya Vatikan'ı işaret etti! Putin'e çağrı
Dünya

Vatikan'ı işaret etti! Putin'e çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:40:00 -
Vatikan'ı işaret etti! Putin'e çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu söyledi.

Zelenskiy, İtalyan La Republika gazetesine röportaj verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbas'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti.

Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna yanıt olarak Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu, Vatikan'ın tarafsız olduğunu ve bu nedenle diğer "oyunculardan" ayrıldığını söyledi.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.

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