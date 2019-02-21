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Vatikan'da olağanüstü 'tecavüz' zirvesi!

Katolik dünyasını sarsan binlerce papaza yönelik cinsel istismar suçlamalarının ardından Vatikan'da olağanüstü zirve hazırlığı yapılıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:42
Vatikan'da olağanüstü 'tecavüz' zirvesi!

Katolik Kilisesi'nin modern zamanlarda karşılaştığı en büyük krizlerden biri olan çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla mücadele amacıyla Vatikan'da olağanüstü bir zirve hazırlığı yapılıyor.

İlk kez böyle bir toplantı yapılacak

Bazı Vatikan uzmanlarının Katolik Kilisesi için Protestan reformundan bu yana en ciddi kriz olarak nitelediği çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları ilk kez böyle bir toplantıyla ele alınacak.

Çocuk tacizcilerine ve onları koruyanlara "sıfır tolerans" sözü veren Papa Francesco'nun talebiyle 21-24 Şubat arasında Vatikan'da düzenlenecek, "Kilisede Çocukların Korunması" zirvesine, dünyanın her yerinden yönetim kademesindeki Katolik Kilisesi temsilcileri katılacak.

190 bin dini görevli katılacak

Yaklaşık 190 dini görevlinin katılması beklenen zirvede çocuk tacizlerine karşı "sorumluluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık" prensipleri ele alınacak.

Toplantı öncesi hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerden din adamları taciz kurbanlarıyla görüşmeler yaptı. Zirve esnasında da katılımcıların, bazı taciz kurbanlarının ifadelerinin yer aldığı videoları izlemesi planlanıyor.

"Korkusuzca yüzleşmeliyiz"

Vatikan Basın Ofisi Müdürü Alessandro Gisotti de yarın başlayacak zirveyle ilgili olarak, "Bu canavarı alt etmek istiyorsak onunla korkusuzca yüzleşmeliyiz" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:42
  1. Katolik Kilisesi
  2. Vatikan
  3. Papa Francesco
  4. taciz

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