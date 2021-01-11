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Dünya Vatikan'da neler oluyor? Elektrikler kesildi Papa tutuklandı
Dünya

Vatikan'da neler oluyor? Elektrikler kesildi Papa tutuklandı

Vatikan'la ilgili gelen bir son dakika haberi sosyal medyada büyük yankı buldu. Papa Francis'in çocuklarla ilgili cinsel içerikli filmler ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:38:00 -
Vatikan'da neler oluyor? Elektrikler kesildi Papa tutuklandı

Sosyal medyaya düşen son dakika haber henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Papa Francis'in cumartesi günü gözaltına alındığı söyleniyor. İddiaya göre Papa ile birlikte çok sayıda Vatikan üst düzey görevlisi de gözaltında.

Vatikan'ın elektrikleri kesildi polis girdi

İddiaya göre cumartesi günü askeri memurlar, İtalyan polisi ve Cinsel Suçlar Birimi papanın Vatikan'daki evine gittiler. Tutuklamayı yapmak için, polis ve askeri ajanlar Vatikan'ın önce elektriğini kesip kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından da Papa Francis ile birlikte üst düzey Vatikan yetkilileri tutuklandı.

Papa nerede?

conservativebeaver.com kaynaklı habere göre Papa Francis şu anda bilinmeyen bir hapishanede tutuluyor ve İtalya eyaleti ve Interpol için çalışan Federal Ajanlar tarafından sorguya çekiliyor. FBI'ın, Interpol'le işi biter bitmez onu sorguya çekmek için düzenlemeler yaptığı bildiriliyor.

Yabancı kaynaklarda yer alan son dakika habere göre Papa Francis'e yöneltilen iddialar arasında çocuklarla ilgili cinsel içerikli film bulundurma suçu da bulunuyor. Cumartesi günü tutuklandığı söylenen Papa Francis, çocuklarla ilgili cinsel içerikli film bulundurma, insan kaçakçılığı, ensest, uyuşturucu teçhizatı bulundurma ve ağır suç dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 80 suçla itham ediliyor.

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Yorumlar

Temel

Ulan bunların alayı sapık nasıl bir şey bunların Türkiyedeki Şubesi chpde aynı durumda tecavuzcuden sapiktan gecilmiyor zaten sapık chpli ise ondan bir zarar gelmez bu laiklere göre gormeyeceksin bilmeyeceksin
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Yakıcı

Bizim buradaki papazlar sürekli gizli saklı olmadan parti içinde serbest bölge diye saklamadan yapıyor soran oluncaya parti içi kimse karışmasın diyor Française ÖZGÜRLÜK
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