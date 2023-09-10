Vatikan böyle Naziler tarafından öldürülen bir aileyi aziz ilan etti! Dünyada büyük şok etkisi yaptı!

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, iktidar partisi lideri Jaroslaw Kaczynski ve Başbakan Mateusz Morawiecki, 1944'te Ulma ailesinin öldürüldüğü Polonya'nın güneydoğusundaki Markowa köyündeki törende yer aldı.

Vatikan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri sakladıkları için Naziler tarafından idam edilen evli bir çift ve küçük çocuklarından oluşan dokuz kişilik Polonyalı aileyi aziz ilan etti.

Papalık elçisi Kardinal Marcello Semeraro, Papa Francis tarafından geçen ay imzalanan Ulma ailesinin azize ilan edilmesine ilişkin Latince kararnameyi düzenlenen törende okudu.

Ayin sırasında sunağın yanına Jozef ve Wiktoria Ulma'yı çocuklarıyla birlikte tasvir eden çağdaş bir tablo kondu.

Böylece Vatikan ilk defa bir ailenin tamamı kutsamış oldu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, iktidar partisi lideri Jaroslaw Kaczynski ve Başbakan Mateusz Morawiecki, 1944'te Ulma ailesinin öldürüldüğü Polonya'nın güneydoğusundaki Markowa köyündeki törende yer aldı. Ayine Polonya'nın dört bir yanından binlerce Katolik de katıldı.

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Geçtiğimiz yıl Papa Francis, Wiktoria Ulma'nın hamile olduğu çocuk da dahil olmak üzere Ulma ailesinin tamamını şehit ilan etmişti. Ulma ailesi, muhtemel bir ihbar sonrası evlerinde sakladıkları sekiz Yahudi ile birlikte 24 Mart 1944 tarihinde Alman Nazi birlikleri ve Nazi kontrolündeki yerel polis tarafından öldürüldü.

44 yaşındaki Jozef Ulma, bir çiftçi, Katolik aktivist ve aile ve köy yaşamı fotoğrafları çeken amatör bir fotoğrafçıydı. 31 yaşındaki karısı Wiktoria, kızları Stanislawa (7), Barbara (6), Maria (18 ay); ve oğulları Wladyslaw (5), Franciszek (3) ve Antoni (2) ile birlikte yaşıyordu.

Polonya Ulusal Anma Enstitüsü (IPN) kayıtlarına göre, Ulmalarla birlikte 70 yaşındaki Saul Goldman, oğulları Baruch, Mechel, Joachim ve Mojzesz, Golda Grunfeld ve kız kardeşi Lea Didner ve küçük kızı Reszla da öldürüldü.

Katolik Kilisesi, Wiktoria'nın doğmamış çocuğunu aziz ve şehit ilan etme konusunda bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı; çünkü azizlik için bir gereklilik olan vaftiz töreni henüz doğmadığından yapılmamıştı.

Vatikan'ın Azizlerle ilgilenen dairesi 5 Eylül'de, çocuğun aslında cinayetlerin dehşeti sırasında doğduğunu ve şehit annesinin "kanıyla vaftiz edildiğini" belirten bir açıklama yayınladı.

Öte yandan "fetüsün aziz kılınması" kavramının kürtaj karşıtları tarafından bir silah haline getirilebilme endişesi ile Vatikan'ın, annenin idam edildiği anda "doğduğunu" belirtmeyi gerekli gördüğü düşünülüyor.

İsrail merkezli Yad Vashem Enstitüsü de, Holokost sırasında Yahudileri kurtarmaya çalışırken hayatlarını feda eden Ulma ailesini 1995 yılında Milletler İçindeki Adil Kişiler olarak tanımıştı.