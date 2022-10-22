  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ameliyat geçiren Binali Yıldırım'ın son durumu nasıl? Bakan Koca'dan yeni açıklama

Flaş uyarı: Mossad saldırabilir!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biden'a göz kırpıyorsun

﻿Ukrayna savaşının durumu dengeleri bozdu! İsrail, Ukrayna savaşında Batı ile Rusya arasında sıkıştı

Seçim çalışmalarına başladılar! İP'li eşcinsel destekçisi Bahadır Erdem, Amentü’yü Arapça okuyup iman tazeledi

"TSK kimyasal silah kullandı" demişti... Skandal sözlerini böyle inkar etti

Husiler petrol limanına saldırdı

Elon Musk'tan 'Türk İHA'ları sorusuna dikkat çeken cevap!

Dünyada ilk ve tek! Lityum, kobalt rezervi Türkiye için altın fırsat: Geleceğin petrolü üretilecek, çağ atlatacak!

Amerika'dan bomba TB3 değerlendirilmesi: Uzak kıyılardaki gemileri tehdit edebilir
Siyaset Vatandaştan Ümit Özdağ’a sert tepki: 'Senin gibi ucubelere...'
Siyaset

Vatandaştan Ümit Özdağ’a sert tepki: 'Senin gibi ucubelere...'

Bolu'da esnaf ziyareti yaparak destek toplayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile tartışan vatandaş, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 10:11:00 - 2022-10-22 10:17:34

Bolu'da esnaf ziyareti yaparak destek toplayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile tartışan vatandaş, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum" dedi.

Ümit Özdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Bolu’ya geldi. Programına şehitlik ziyaretiyle başlayan Özdağ, cuma namazının ardından İzzet Baysal Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı.

Özdağ esnaf ziyareti yaptığı sırada yanına gelen Mustafa Bayındır isimli vatandaş, “Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız? Bu insanların söylediklerine ağzınızı açmıyorsunuz da esnafı geziyorsunuz?” diye sordu. Özdağ, vatandaşın bu sorusuna, “Bizi başkasıyla karıştırıyorsunuz” şeklinde cevap verdi.

Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından “Desteğinizi isteriz” diyen Özdağ’a destek vermeyeceğini belirten Bayındır, “Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum. Birlik, beraberlik varken Türk düşmanlarına karşı birlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız, ‘Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz’ diyorsanız ucubesiniz” diye konuştu.

Özdağ, Bayındır’ın “Bir şey daha söyleyeceğim” sözü üzerine “Hiçbir şey söyleme artık” diyerek ziyaretlerine devam etti.

Mr. Ümit Özdağ’ın FETÖ ikiyüzlülüğü! Kendisini de ihraç edecek mi?
Mr. Ümit Özdağ’ın FETÖ ikiyüzlülüğü! Kendisini de ihraç edecek mi?

Siyaset

Mr. Ümit Özdağ’ın FETÖ ikiyüzlülüğü! Kendisini de ihraç edecek mi?

Seçimlerde %0,000000001 oy alacak, ettiği laflara bak! Minik İrancı Baş: 'Ümit Özdağ'dan daha iyi mülteci...'
Seçimlerde %0,000000001 oy alacak, ettiği laflara bak! Minik İrancı Baş: 'Ümit Özdağ'dan daha iyi mülteci...'

Siyaset

Seçimlerde %0,000000001 oy alacak, ettiği laflara bak! Minik İrancı Baş: 'Ümit Özdağ'dan daha iyi mülteci...'

Şimdi de sarık ve cübbeye dil uzattı! Biri bu Ümit Özdağ'ı durdursun
Şimdi de sarık ve cübbeye dil uzattı! Biri bu Ümit Özdağ'ı durdursun

Siyaset

Şimdi de sarık ve cübbeye dil uzattı! Biri bu Ümit Özdağ'ı durdursun

Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Ali Sadun Engin, Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Ali Sadun Engin, Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı

Gündem

Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Ali Sadun Engin, Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı

Ümit Özdağ Zafer Partisi’nin paralarını zimmetine geçirmiş! Şok belge yayınlandı…
Ümit Özdağ Zafer Partisi’nin paralarını zimmetine geçirmiş! Şok belge yayınlandı…

Siyaset

Ümit Özdağ Zafer Partisi’nin paralarını zimmetine geçirmiş! Şok belge yayınlandı…

FETÖ ile düşüp kalkan Gladiocu Mr.Ümit Özdağ’ın yalancılığı yine tescillendi!
FETÖ ile düşüp kalkan Gladiocu Mr.Ümit Özdağ’ın yalancılığı yine tescillendi!

Siyaset

FETÖ ile düşüp kalkan Gladiocu Mr.Ümit Özdağ’ın yalancılığı yine tescillendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sade

teşekkür bolu lu vatansever. terör destekçisi ülkeyi yok etmek isteyenlere ağzının payını vermişsin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23