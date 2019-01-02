Vatandaştan paralı poşete ilginç tepki! 'Artık poşete çalışıyoruz'

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kanun teklifi ile hayata geçirilen marketlerde paralı poşet uygulaması 1 Ocak 2019 itibari ile başladı. Poşetlerin para ile satışının ikinci gününde de hem satıcılar hem de vatandaşlar yine zorluklar yaşadı. Market çalışanları alışveriş esnasında müşteriye kaç poşet istediklerini soruyor ve alınan poşet sayısına göre faturaya yansıtıyorlar. Müşteriler ise yeni uygulamaya alışmakta güçlük çekiyor. Nadiren de olsa alıcı ve satıcı arasında tartışmalar da yaşlanıyor. Vatandaşlar hangi poşetlerin ücretli olduğu noktasında kafa karışıklığı yaşarken bu sorunun cevabı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi.



Bakanlık tarafından, 1 Ocak'ta başlayan uygulamaya ilişkin bazı istisnalar getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı konuya ilişkin açıklamasında; "Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetleri kapsam dışında bıraktık. Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetleri de tüketicilerimiz uzaktan satışlar dahil, ücretsiz olarak temin etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.



Amacı çevreyi korumak olarak açıklanan uygulamaya ilişkin vatandaşların tepkisi de devam ediyor. Uygulamanın ikinci gününde mikrofon uzattığımız vatandaşlardan yine tepki mesajları aldık. Marketten 120 liralık alışveriş yapan bir genç 2 lira da poşet parası verdiğini söyleyerek; "Alışverişim 120 lira tuttu. 2 lirada poşet parası verdim. Gerçekten poşete çalışıyoruz. Devletimiz çevre için önemli bir adım attı ama daha ucuz olabilirdi" şeklinde konuştu.