Vatandaştan içimizdeki hainlere cevap: "Operasyonumuzu eleştirenler Türk kanı taşıyor olamaz" Akit Soruyor ekibine konuşan vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren içimizdeki hainlere şu mesajı verdi: "Operasyonumuzun aleyhinde konuşanlar Türk kanı taşıyor olamaz."

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr



Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda belirlenen bölgeler terör örgütü mensuplarından birer birer temizleniyor.



Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara operasyonumuz aleyhinde konuşan içimizdeki hainleri sordu.



Mikrofon uzattığımız vatandaşlar, 82 milyonun tek yürek olduğu Barış Pınarı Harekatı için 'TSK sivilleri hedef alıyor.' gibi akıl almaz yorumlar yapanlara şu mesajı verdi:



"Operasyonumuzun aleyhinde konuşanlar Türk kanı taşıyor olamaz."

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