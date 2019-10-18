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Vatandaştan içimizdeki hainlere cevap: "Operasyonumuzu eleştirenler Türk kanı taşıyor olamaz"

Akit Soruyor ekibine konuşan vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren içimizdeki hainlere şu mesajı verdi: "Operasyonumuzun aleyhinde konuşanlar Türk kanı taşıyor olamaz."

18 Ekim 2019 Cuma 11:41

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda belirlenen bölgeler terör örgütü mensuplarından birer birer temizleniyor.

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara operasyonumuz aleyhinde konuşan içimizdeki hainleri sordu.

Mikrofon uzattığımız vatandaşlar, 82 milyonun tek yürek olduğu Barış Pınarı Harekatı için 'TSK sivilleri hedef alıyor.' gibi akıl almaz yorumlar yapanlara şu mesajı verdi:

"Operasyonumuzun aleyhinde konuşanlar Türk kanı taşıyor olamaz."  

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:41
  1. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc57 dk önce
    bunların çoğu vatan haini türk isimli hıristiyan bilhassa yahudiler. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan piçleridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.

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