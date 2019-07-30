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Vatandaştan CHP’li Özkan’a efsane cevap!

CHP'li vekil Tuncay Özkan, Bursa Şehir Hastanesi'nde, pis su borularının bebek bezi atılması sonucu tıkanmasını çarpıtarak pes dedirten bir tweet attı. Özkan'ın mesajının altına ise çok sayıda Twitter kullanıcısından tepki yağdı.

30 Temmuz 2019 Salı 06:36
Vatandaştan CHP’li Özkan’a efsane cevap!

Bursa Şehir Hastanesi'nde tuvalet giderine bebek bezi atıldığı için boruların tıkanıp sızıntı yapması sonucu oluşan görüntü sosyal medyada bazı çevreler tarafından karalama kampanyasına dönüştürülmüştü.

CHP'li Tuncay Özkan'dan alay konusu olan mesaj

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da bir tweet atarak olayı çarpıtmaya çalıştı.

Özkan, "AKP'NİN RANTI SULAR ALTINDA KALDI! 399,5 milyon dolar harcanarak 15 gün önce hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi sular altında kaldı." ifadelerini kullandı ancak bu paylaşımın altına gelen yorumlarda vatandaşlar Özkan'a tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise Özkan'ın tweetini ilginç örneklerle tiye aldı.

Tuncay Özkan'ın paylaşımına gelen cevaplardan bazıları:

- Bir takım karaktersiz kişiler hastanenin tuvalet giderine çocuk bezi atmışlar. Doğal olarak, atılan çocuk bezleri giderleri tıkamış. Tıkanma sebebiyle borunun çatlaması patlaması, kırılması gayet normaldir. Onlar, çatlayan-kırılan karakterlerine yansınlar.

- Adam, milletim faydalansın diye hastane yapıyor. Neymiş, rantmış! Siz demek ki yaptığınız hiçbir işi millet menfaatine yapmıyorsunuz. Rant yoksa siz de yoksunuz.

- O hastane tamir edilir evel Allah. Ama devletin hastanesi su altında kaldı diye sevinen zihniyetin tamiri biraz zor. 

- Sayın vekil, AKP'nin rantı dediğiniz o hastanede sadece AK Partililer tedavi olmuyor. CHP'liler, HDP'liler, İP'liler de tedavi oluyor. Bir geçmiş olsun demeyi çok görmeyin.

AK Parti ne inşa ettiyse, siyasi görüşü ne olursa olsun herkes tarafından kullanılıyor. Hatırlatmak istedim.

- Kovalarla gelin, biraz su doldurun. İzmir'e götürürsünüz.

- Küçük bir alanda su taşması olmuş. Sanki bütün hastane çökmüş gibi tellallık yapmanızı hiç normal bulmuyorum. Kim tarafından yapılırsa yapılsın, sonuçta kaza. AK Parti yaptı diye bir kazaya bu kadar sevinenlerin akıl sağlığından şüphe etmeye başladım.

- Cumhuriyet döneminde kaç tane şehir hastanesi açtınız? Kaç tane ambulans helikopter hizmete sundunuz?

Pardon, bu sorular size zor. Kolay bir soru sorayım:

Döneminizde kaç tane hastayı hastanenizde rehin aldınız?

KAYNAK: HABER7
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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 06:19
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. chp
  4. tuncay özkan

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