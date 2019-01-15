Vatandaştan Aile Bakanlığına Sıla tepkisi!

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek nikah dışı birliktelik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla'nın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Olayın yaşandığı ilk günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sıla'yı arayak ona geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bakanlık geçtiğimiz hafta da Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu'nun davasına müdahil olmak için başvuru yaptı.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "Aile Bakanlığının, Sıla ve Ahmet Kural davasına müdahil olmak için başvurması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bakanlığın bu girişimine tepki gösteren vatandaşlar, evli birçok kadının da eşleri tarafından şiddet gördüğünü ve bakanlığın tüm bu olaylara müdahil olması gerektiğini söylediler:

"Bence çok adaletli bir davranış değil. Sırf onlar ünlü diye evli olmamalarına rağmen bunun yapılması çok mantıklı değil. Yapılacaksa herkes için yapılmalı"