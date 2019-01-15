0553 313 94 23

Vatandaştan Aile Bakanlığına Sıla tepkisi!

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "Aile Bakanlığının, Sıla ve Ahmet Kural davasına müdahil olmak için başvurması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

15 Ocak 2019 Salı 16:19

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek nikah dışı birliktelik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla'nın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Olayın yaşandığı ilk günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sıla'yı arayak ona geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bakanlık geçtiğimiz hafta da Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu'nun davasına müdahil olmak için başvuru yaptı.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "Aile Bakanlığının, Sıla ve Ahmet Kural davasına müdahil olmak için başvurması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bakanlığın bu girişimine tepki gösteren vatandaşlar, evli birçok kadının da eşleri tarafından şiddet gördüğünü ve bakanlığın tüm bu olaylara müdahil olması gerektiğini söylediler:

"Bence çok adaletli bir davranış değil. Sırf onlar ünlü diye evli olmamalarına rağmen bunun yapılması çok mantıklı değil. Yapılacaksa herkes için yapılmalı"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Sıla Gençoğlu
  4. ahmet kural
  5. Aile Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Patikondular" sahiplerine teslim edildi
    1. "Patikondular" sahiplerine teslim edildi
    2. Çatıdan kar ve buz kütlesi düştü: 1 ölü
    3. Altının kilogramı 225 bin 500 liraya..
    4. Kadın patrondan çalışanlara görülmemiş..
    5. CHP Zonguldak belediye başkan adayı..
    6. Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
    7. Beraatini talep eden uyuşturucu..
    8. ABD heyeti Patriot için Türkiye'ye geldi
    9. Otogaza zam geliyor!
    10. Zarif ve Barzani bölgedeki gelişmeleri..
    11. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    12. Barcelona'dan gelen selam "Barça..
    13. Marcao sağlık kontrolünden geçirildi
    14. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
    15. Babasının aracıyla kaza yapan liseli,..
    16. Komşuda skandal uygulama! 49 bin çocuk..
    17. Flaş karar! Alman devi..
    18. Otizmli çocuklardan Erzurumspor'a..
    19. Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış..
    20. CHP Elazığ ilçe belediye başkan..
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi