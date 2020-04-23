Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında marketlere talebi düştü

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, marketler 23-24 Nisan tarihlerinde 09.00 ve 14.00 saatlerinde açık kaldı. Vatandaşlar, rutin günlere nazaran marketlere daha az ilgi gösterdi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil korona virüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Türkiye’de 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki kez hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 23 - 24 - 25 ve 26 Nisan tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece başlayan uygulamada, alışverişlerini tamamlayan vatandaşların evlerine çekilmesiyle Ankara sessizliğe büründü. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların marketlerde yığılma göstermemesi için marketlerin 23 ve 24 Nisan tarihlerinde saat 09.00 ve 14.00 saatlerinde açık tutulması kararı alınmıştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yürüme mesafesinde bulunan marketlere giden vatandaşlar, mağazalara rutinin dışında daha az ilgi gösterdi.

Marketlerin 23 ve 24 Nisan tarihlerinde 09.00 ve 14.00 saatlerinde açık olduğunu bildiren Market Müdürü Enver Doğan, rutin kalabalığa nazaran vatandaşların mağazalara daha az ilgi gösterdiğini söyledi.

İlk sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların temel gıdalar satın aldığını belirten Doğan, "Vatandaşlar ilk kısıtlamaya nazaran şu anda meyve ve sebzeye yoğunlaştılar. Kimse tedirgin olmasın, elimizde yeteri kadar ürün var. Bugün ve yarın saat 09.00 ve 14 saatlerinde açığız. Evinizde kalın" ifadelerini kullandı.