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Yerel Vatandaşların ihbarıyla tur teknesinde onlarca kişi bulundu
Yerel

Vatandaşların ihbarıyla tur teknesinde onlarca kişi bulundu

Antalya'da vatandaşların ihbarı sonucu Balıkçı Koyu mevkisine yanaşan bir tur teknesinde 165 düzensiz göçmen bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:33:00 -
Vatandaşların ihbarıyla tur teknesinde onlarca kişi bulundu

Antalya'da vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine geçtiği ihbar sonucu, bir tur teknesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı.

Afganistan ve Somali uyruklu 165 göçmen

Edinilen bilgiye göre, olay Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana geldi. Adrasan Mahallesi'ndeki Balıkçı Koyu mevkisine yaklaşan tur teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar tarafından geçilen bu ihbar sonucu olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. ekiplerin müdahalesiyle kıyıya yanaştırılan teknede Afganistan ve Somali uyruklu 165 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi.

Sorumlulara rastlanmadı

Ekiplerin araştırması sonucu tekne kaptanı ve göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere rastlanmazken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmek üzere Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

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