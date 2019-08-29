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Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı hükümlüler tarafından temizlendi

Karabük Belediyesi tarafından 21 bin metrekare alana yapılan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şehir Parkı, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler tarafından temizlendi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı hükümlüler tarafından temizlendi

Karabük Belediyesi tarafından 21 bin metrekare alana yapılan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şehir Parkı, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler tarafından temizlendi.


Adalet Bakanlığı tarafından kamu hizmeti cezası kapsamındaki hükümlüler tarafından piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi için "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" başlatıldı. Bu proje kapsamında Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi işbirliğinde yapılan denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, doğa ile iç içe bir alanda yer alan Şehir Parkı’nı temizledi. Şehir parkı temizliğini Karabük Denetimli Serbestlik Müdiresi Nesrin Uğurlu, Başsavcı Kadir Üzen ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de takip etti.


Proje hakkında bilgi veren Karabük Denetimli Serbestlik Müdiresi Nesrin Uğurlu, kamu yararına ücretsiz çalışma yapan hükümlülerin kamuya fayda sağlamaya devam ettiğini belirterek, “Bu anlamda temiz çevre projesi kapsamında belediyemizin uygun gördüğü millet mesire alanında temizlik çalışmalarımızı yapmaya başladık. Bu çalışma Türkiye’de eş zamanlı başlatılan bir çalışma tüm illerde aynı gün ve aynı saatte başlatıldı. Kamu yararı sağlandığı gibi toplum yararına da fayda sağlanmış oldu. Bu anlamda emek veren belediyemizi, il müdürlüklerimize şahsım adına teşekkür ediyorum. Faydalı bir çalışma olduğunu umuyorum” dedi.


Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, proje kapsamında Şehir Parkı’nın temizlenmesinin çok güzel olduğunu ifade ederek teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Karabük Denetimli Serbestlik Müdiresi Nesrin Uğurlu, Başsavcı Vekili Kadir Üzen ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk hükümlülerle birlikte çöp topladı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
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