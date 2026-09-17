Türk dizilerinin etkisi Rusya’da isimlere yansıdı! Bakın erkek bebeklere hangi isimler veriliyor

Türk dizileri yalnızca izlenme rakamlarıyla değil, günlük hayata bıraktığı izlerle de sınırları aşmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre, Moskova bölgesinde 2026 yılında çocuklara verilen isimler incelendiğinde Türk yapımlarından etkilenen bazı ailelerin erkek bebeklerine “Burak” adını verdiği ortaya çıktı.

Türk dizisi etkisi

Sosyal Kalkınma Bakanlığı’na dayandırılan bilgilere göre aileler bu yıl Odysseus, Apollon ve Yaropolk gibi alışılmışın dışında isimleri de tercih etti. Listede Türkiye açısından en dikkat çeken ayrıntı ise “Burak” ismi oldu.

Bölgede bazı ailelerin Türk dizilerinden etkilenerek erkek çocuklarına Burak adını verdiği belirtildi. Bu tercihin, son yıllarda Rusya’da büyük ilgi gören Türk dizileri ve oyuncularıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Burak Özçivit, son dönemde Rusya’da en fazla ilgi gören Türk oyuncular arasında yer alıyor.