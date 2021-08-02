Vatandaşların ekmeğiyle oynuyorlar! Esnafa şok tehdit: Aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz!

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı, il genelindeki fırın, pastane gibi unlu mamul üretimi yapan tesislerde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayan personelin çalıştırılmayacağını ve çalıştırılması halinde ağır ceza keseceklerini bildirdi.

Yeni bir provokasyona imza atan Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 aşısı olmayanların il genelindeki fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde çalışmalarına izin verilmeyeceğini belirtti.

Provokasyonun ardından esnafa tehdit

Aşı olmayan vatandaşların ekmeğiyle oynanacağını açıklayan ve tehditlerde bulunan Dipici, "Fırın, pastane gibi unlu mamuller üreten iş yerlerinde aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz. Odamız üyelerini uyarıyoruz, aşı olmayan işçiler kısa sürede aşı olmalıdır. Gerekli denetimlere derhal başlayacağız. Bu kapsamda aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız. Halkımızın gönlü rahat olsun" ifadeleriyle provokasyona imza attı.

TESK, aşı genelgesi göndermişti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı yazılı açıklamada, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi" ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada sert tepki! Hükümet ne zaman harekete geçecek?

"Aşı olmayana ekmek yok" provokasyonunun yeni bir adımı olan "ağır ceza" tehdidine karşı vatandaşlardan sert tepki geldi.

Sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar, bu skandallar karşısında hükümetin derhal harekete geçmesini istedi.